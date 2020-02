L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue est là pour rester

Une douzaine de partenaires s'unissent pour assurer la survie de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisme qui travaille à favoriser une meilleure compréhension des réalités régionales pourra poursuivre sa mission jusqu'en 2024.

C'est une bouffée d'air frais pour l'organisation qui a évité de justesse la disparition en 2015.

« J'ai toujours été très confiante parce que les partenaires d'origines, ceux qui ont signé la première entente en 2016, y croyaient encore et ils se sont engagés pour consolider l'Observatoire. Je percevais les signaux très positifs. Mais, c'est certain qu'on a toujours un peu d'incertitude. On va probablement le revivre dans quatre ans. Pour l'instant, on va bâtir sur ce qu'on a là. »

-Mariella Collini, agente de recherche à l'Observatoire