L'ouverture des camps de jour prévue le 22 juin

La situation entourant le coronavirus est stable en Abitibi-Témiscamingue. À ce jour, on dénombre 162 personnes infectées et aucun cas confirmé depuis dimanche.

Des bilans positifs comme celui-ci permettent au gouvernement Legault de donner le feu vert à l'ouverture des camps de jour. Les jeunes pourront y aller dès le 22 juin.

Les groupes d'enfants devront toutefois être plus petits pour respecter la distanciation physique. Un maximum de 10 jeunes sera sous la responsabilité d'un moniteur.

« On va avoir des groupes plus petits et des consignes de distanciation. Ça veut dire qu'on a un gros défi de recrutement de moniteurs et de monitrices pour aller travailler avec les enfants. »

-François Legault, premier ministre du Québec