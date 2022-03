L'ouverture du centre de cancérologie tarde

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue n'est toujours pas en mesure d'avancer une date d'ouverture du centre de cancérologie de Rouyn-Noranda.

L'enjeu de main-d'oeuvre a retardé les premiers traitements qui devaient être offerts en début d'hiver 2022, selon ce qu'avait avancé l'organisation dans les derniers mois.

Jusqu'à tout récemment, le CISSS avait embauché six technologues spécialisés en radio-oncologie, mais malheureusement, trois d'entre eux se sont désistés. Le CISSS a depuis contacté les établissements d'enseignement qui offrent la formation de technologue en radio-oncologie.

« À ce jour, on a une équipe composée de radio-oncologues, d'un physicien, d'une coordonnatrice technique et d'une infirmière. Notre objectif est de compléter le plus rapidement possible cette équipe. On a contacté tous les centres de radiothérapie au Québec pour valider s'il était possible de faire un prêt de ressources. Il y a eu une communication à l'ordre professionnel et une communication personnalisée à tous les technologues spécialisés en radio-oncologie qui oeuvrent au Québec »

- Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue