L'UPA lance un mouvement pour promouvoir l'achat local

L'Union des producteurs agricoles (UPA) lance le mouvement Mangeons local plus que jamais!. Selon l'organisation, c'est le moment de montrer notre reconnaissance aux producteurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui se donnent corps et âme pour subvenir aux besoins en alimentation des citoyens tous les jours.

Actuellement, l'approvisionnement est assuré majoritairement des relations commerciales internationales.

Ça fait quelques mois maintenant que l'UPA travaille sur ce mouvement et le lancement aujourd'hui tombe à point, estime le président régional, Pascal Rheault.

« Ça va extrêmement aider parce que c'est pas mal plus difficile pour les entrepreneurs dans le contexte actuel. Les restaurants sont fermés, les marchés publics ne rouvriront pas, du moins pour l'instant. Il faut supporter nos producteurs pour ne pas perdre des joueurs à travers la crise. Tantôt, on aura besoin d'eux au niveau de la reprise. » -Pascal Rheault, président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue

Acheter local permet entre autres de découvrir et consommer des produits de qualité et frais d'ici, de diminuer l'empreinte écologique et de contribuer au dynamisme des régions.