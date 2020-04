L'UPA pense recruter sur le chômage et faire appel aux étudiants

L'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Abitibi-Témiscamingue pense se tourner vers les étudiants pour aider les entrepreneurs agricoles cet été. L'organisation pense aussi faire de la promotion pour attirer les citoyens qui ont perdu leur emploi et qui sont désormais sur le chômage.

L'UPA estime qu'ils pourraient pallier au manque de travailleurs étrangers temporaires, alors qu'on craint que le nombre soit inférieur cet été comparativement aux années précédentes. Ces travailleurs provenant d'autres pays sont de passage dans certaines régions du Québec pour prêter main-forte sur les terres.

« Ce sera extrêmement complexe à gérer. Si on a 50% des travailleurs étrangers qui vont venir par rapport à l'an passé, on sera chanceux. On n'aura sûrement pas beaucoup de travailleurs étrangers. On ne se comptera pas de menterie. Ça peut arriver qu'on n’en ait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Peut-être que certaines entreprises en auront quelques-uns. »

-Pascal Rheault, président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue