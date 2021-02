L'UQAT a vraisemblablement déniché son nouveau recteur

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a possiblement trouvé son nouveau recteur.

Denis Martel, qui est l'actuel recteur de l'établissement, quittera son poste pour la retraite en mars.

Le processus pour trouver son successeur est désormais au conseil des ministres et sur le bureau du premier ministre, qui ont le pouvoir de désigner quelqu'un, faut-il le rappeler.

« Le processus n'est pas tout à fait terminé. Il y a une candidature fort intéressante qui leur est présentée et on attend leur décision pour pouvoir en parler de façon plus ouverte. Elle appartient effectivement au bureau du premier ministre et au conseil des ministres. »

- Denis Martel, recteur de l'UQAT