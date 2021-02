L'UQAT ajoute la gouvernance autochtone à son arc

L'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) greffe à son offre un nouveau programme. Unique en province, la formation en gouvernance autochtone sera offerte en ligne, dès l'automne 2021.

L'objectif de ce programme de 30 crédits et qui devrait être offert à temps partiel est développer des savoirs et des compétences qui touche entre autres, le droit de politique, la souveraineté, les traditions juridiques, des enjeux liés à la gouvernance autochtone.

« On a une demande du milieu, donc on a décidé de se lancer, en grande partie parce que c'est une problématique hyper complexe. On sentait qu'il y avait un besoin au Québec de créer un programme comme celui-ci qui permet de répondre à des interrogations. Des gouverneurs autochtones, il y en a beaucoup, pas qu'un seul. Souvent, on les mêle. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils fonctionnent et on ne sait pas pourquoi. »

- Francis Lévesque, professeur à l'École d'études autochtones et responsable des programmes de premier cycle en études autochtones à l'UQAT