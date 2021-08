L'UQAT obtient 2,5 M$ pour appuyer l'industrie minière

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) reçoit une importante subvention afin d'épauler le secteur minier.

En provenance de partenaires, du ministère de l'Énergie et du Fonds de recherche Nature et technologies (FRQNT), les 2,5 M$ seront investis dans six projets qui aideront l'industrie minière à relever différents défis technologiques, environnementaux et techniques.

L'enveloppe monétaire servira entre autres à concevoir un système de restauration efficace pour le parc à résidus Quémont 2 et à mettre en place des stratégies de renaturalisation, à Rouyn-Noranda.