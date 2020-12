L'UQAT se classe 2e au Canada en recherche

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) se distingue au pays.

L'établissement s'immisce dans le top trois des universités canadiennes les plus performantes en recherche en 2020, principalement actives au premier cycle. C'est selon le palmarès Research Infosource Inc, une firme indépendante.

L'UQAT arrive en deuxième place, ex aequo avec l'Université de Lakehead, notamment présente à Toronto, en Ontario. Le palmarès exclut les établissements à vocation unique et les universités avec faculté de médecine.

« Encore une fois cette année, c’est une grande fierté pour l’UQAT de figurer dans les premières positions de ce palmarès en recherche. En effet, l’UQAT se démarque de façon extrêmement avantageuse par rapport à l’ensemble des universités canadiennes. Pour une université de sa taille, cela représente un véritable tour de force! » - Denis Martel, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le financement moyen par professeur et étudiant aux cycles supérieurs et le financement total en recherche et le nombre total de publications dans des revues avec des comités de lecture sont là quelques exemples de critères évalués par Research Infosource.

Le volume de recherche de l'UQAT représente plus de 14 M$ par année.