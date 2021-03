L'UQAT se dote d'un Plan international jusqu'en 2026

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) se dote d'un tout nouveau Plan d'internationalisation qui sera en vigueur jusqu'en 2026.

L'objectif était de se munir d'une vision structurée quant au développement international, chose qui n'a pas été réalisée dans les dernières années.

Pour espérer atteindre sa cible, l'UQAT mettra en oeuvre une série d'actions. Cinq enjeux ont été ciblés par l'institution, soit la formation, l'accueil et l'intégration, la recherche, le recrutement et le positionnement institutionnel.

« On sentait un besoin de mieux se coordonner entre nous, de mieux se structurer. Il y a vraiment une préoccupation interne. Il y a aussi une préoccupation pour amener l'Université à un autre niveau sur la scène à la fois canadienne et internationale. L'UQAT est l'une des dernières universités au Québec à ne pas s'être donné cette vision commune stratégique de développement international. » - Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

La prochaine étape sera de mettre en place un comité consultatif.

Déjà deux projets sont sur la table concernant l'internationalisation, soit les projets d'Apprentissage international/interculturel et collaboratif en ligne (AIICL) (COIL) avec M. Benoit Bouruignon, professeur à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de la gestion ainsi que les défis et les besoins de soutien à l'intégration des étudiants internationaux avec Mme Aline Niyubahwe, professeure agrégée à l'UER en sciences de l'éducation.