La 3e dose administrée à 49% de la population

La couverture vaccinale de la 3e dose est désormais de 49% en Abitibi-Témiscamingue. Celle du Québec est de 40%.

Plus de 68 800 citoyens de la région se sont déplacés dans une clinique de vaccination pour recevoir la dose de rappel.

L'achalandage a par contre diminué dans les derniers jours, alors que plusieurs plages de rendez-vous sont disponibles. Cependant, cette accalmie s'explique.

« C'est un peu la même réalité partout au Québec. Actuellement, beaucoup de personnes ont fait la maladie. La diminution dans nos cliniques de vaccination était quand même assez prévisible. On ne savait pas à quel moment surviendrait la diminution. On appelle entre autres les gens plus âgés qui n'avaient pas encore planifié leur troisième dose pour leur offrir. »

- Katia Châteauvert, responsable de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue