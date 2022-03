La 4e dose administrée en Abitibi-Témiscamingue

Dès demain, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue sera en mesure d'administrer une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19.

Elle est recommandée aux Témiscabitibiens âgés de 80 ans et plus ainsi qu'aux personnes immunosupprimées. La prise de rendez-vous se fait toujours par téléphone au 1 877 644-4545 ou encore en ligne via le portail Clic Santé.

Par ailleurs, la vaccination est maintenant offerte dans les milieux de vie par la Santé publique régionale. Grâce au déploiement de cliniques mobiles, des doses seront administrées en résidence pour personnes âgées, en CHSLD ou en ressources intermédiaires, en respectant toujours les intervalles recommandés entre les doses.

D'autres cliniques mobiles seront déployées au Cégep et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue afin d'offrir la vaccination au personnel et aux étudiants. La Santé publique est à Amos aujourd'hui avant de se déplacer à Val-d'Or jeudi et à Rouyn-Noranda la semaine prochaine.

Pour la population générale, il y a toujours des plages horaires d'ouvertes dans l'ensemble des cliniques de vaccination régionale, ne serait-ce que pour recevoir une première, deuxième ou troisième dose.