La belle séquence des Huskies se poursuit à Drummondville

Les Huskies de Rouyn-Noranda les victoires ces temps-ci. Ils remportent un troisième match consécutif dans l'environnement protégé de Drummondville, cette fois face au Phoenix de Sherbrooke, par la marque de 4-2.

Oleksii Myklukha (1er), Édouard St-Laurent (5e) et Charles-Édouard Drouin (5e, 6e) ont trouvé le fond du filet chez la meute. Drouin est d'ailleurs tout feu tout flamme par les temps qui courent. En trois parties à Drummondville, l'attaquant de 19 ans totalise sept points.

« J'essaie de mettre l’accent sur les petits détails. Je sais qu'en faisant ça, les opportunités vont venir. Récemment, j'ai capitalisé. Je suis à mon meilleur quand j'ai du fun et j'ai du fun en ce moment. Il faut vraiment que je continue dans cette lignée. Le mood est effectivement très bon en ce moment. On trouve toujours une façon de gagner dans les derniers matchs. C'est certain que l'ambiance est détendue, mais on est conscient qu'il reste encore du travail à faire. On doit encore à s'améliorer. »

- Charles-Édouard Drouin, attaquant des Huskies