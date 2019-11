La CAQ travaille à trouver des solutions dans le dossier de la 117

Le gouvernement provincial travaille à trouver des solutions dans l'épineux dossier de la route 117.

La CAQ avait promis en compagne de sécuriser la route 117, artère principale entre notre région et le reste du Québec.

De passage chez nous, le premier ministre Legault a soutenu que son ministre des Transports, François Bonnardel, scrute actuellement le réseau routier québécois en entier.

«François Bonnardel est en train de faire un inventaire complet de tous les travaux à faire pour sécuriser les routes du Québec. On est en train de préparer un plan détaillé qui devrait être prêt dans les prochains mois. On sera alors capable de vous parler des travaux sur la 117 et des échéanciers.»

-Le premier ministre François Legault