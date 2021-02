La CCIRN s'attaque au développement domiciliaire

Le manque de places en garderie n'est pas le seul enjeu sur lequel se penchera la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) cette année.

L'organisation fait du développement domiciliaire une priorité pour 2021.

Ce sont là des dossiers majeurs qui se doivent d'être réglés plus tôt que tard afin que les entreprises locales puissent non seulement à attirer de la main-d'oeuvre, mais aussi parvenir à les retenir à l'emploi.

« Grâce aux entrepreneurs de Rouyn-Noranda, effectivement, on voit des projets levés. Il y a de l'intérêt, mais ce n'est pas suffisant. Le taux d'inoccupation est très bas. Il n'y a pas beaucoup de maisons en vente. La crise est encore là, c'est clair. Par contre, on voit que ça bouge plus que les dernières années et c'est encourageant. »

- David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda