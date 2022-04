La Commission des droits de la jeunesse ouvre une enquête à Rouyn-Noranda

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête, de sa propre initiative, sur le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue en lien avec une situation vécue au Centre jeunesse La Maison.

Des adolescents dorment depuis juin dernier dans un gymnase converti en unité de vie temporaire. Dans leur chambre, on y retrouve qu'un matelas. Ces jeunes n'ont même pas un accès direct à l'eau courante, à une salle de bain et à une douche.

Dans un communiqué publié mercredi, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse affirme que «considérant la nature et la gravité des informations alléguées dans les médias», elle a des raisons de croire que «les droits des jeunes hébergés au sein de l’établissement ne seraient pas respectés.»

La Commission ajoute que cette enquête «a pour objectif de s’enquérir de la véracité des faits allégués et du respect des droits des jeunes» et qu'elle a aussi pour but «d’assurer que des mesures soient prises afin que la situation ne se reproduise pas».

Comme pour toute enquête de la Commission, le déroulement de celle-ci n’est pas public. La Commission avisera les médias lors de la fermeture de la présente enquête et pourrait rendre publiques les recommandations systémiques, le cas échéant.