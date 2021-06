La conception du projet de verdissement du quartier Notre-Dame terminée

La Ville de Rouyn-Noranda serait fin prête à entamer le processus d'appel d'offres avec son projet de verdissement du quartier Notre-Dame.

C'est un projet important pour les élus et la communauté, alors qu'il aura pour effet d'améliorer la qualité de vie à proximité de la Fonderie Horne, usine qui avec ses activités émet dans l'air ambiant de l'arsenic.

La conception de la programmation maintenant terminée, le dossier doit être déposé au gouvernement Legault afin d'obtenir son accord puisqu'il s'occupe de financer la totalité des travaux évalués à 6,5 M$.

« Cet été, ce sera la partie où les ruelles vont être verdies. On a aussi prévu d'y mettre un pavement plus clair, ce qui aura pour effet d'avoir une plus grande capacité réfléchissante. Ça aura un impact sur les îlots de chaleur. » - Denise Lavallée, conseillère municipale à la Ville de Rouyn-Noranda

La première phase prévoit aussi l'aménagement d'une voie de circulation unidirectionnelle centrale limitée à 3m. Le reste de l'accotement sera végétalisé, notamment afin de mieux résister à l'acidité des sols. En 2022, la seconde phase du projet se mettra en branle, elle qui consiste à réduire les surfaces en pavage et aménager une zone végétalisée.

L'idée de verdir le quartier voisin de la Fonderie Horne est une recommandation émise par la Direction régionale de la santé publique (DSPu) en 2019, suite à l'étude de biosurveillance.

Par ailleurs, trois comités ont été fondés. Le premier relie la Ville et Québec, le mandat du deuxième est d'élaborer des concepts et le but du troisième sera d'apporter un regard citoyen. Une séance d'information se tiendra lorsque le ou les contrats auront été octroyés.