La concurrence déloyale dénoncée par des entrepreneurs régionaux

La concurrence déloyale ne fait pas l'unanimité en Abitibi-Témiscamingue, loin de là. Plusieurs entrepreneurs régionaux dénoncent le fait que les grandes surfaces demeurent ouvertes alors qu'eux sont contraints de cesser leurs activités.

Les services non essentiels sont fermés jusqu'au 4 mai à la demande du gouvernement provincial.

Afin de corriger la situation, des commerçants locaux comptent faire pression auprès de François Legault avec l'aide d'une page Facebook. Créer lundi, Entrepreneurs contre la concurrence déloyale regroupe déjà plus de 800 membres.

Le créateur de cette page, Jacques Gagné, est aussi propriétaire de Noréa Foyers Abitibi, entreprise basée à Rouyn-Noranda.

« Soit qu'on ferme tout ou on ouvre tout. Je ne demande pas la réouverture. Présentement, des citoyens vont quand même magasiner chez Walmart et Canadian Tire. Je vois des clients sortir du Canadian Tire avec des barbecues. C'est ce que je vends, mais je n’en vends pas présentement. Ce n'est pas normal. Les gros continuent de s'enrichir sur notre dos. C'est facile, ils n'ont aucune compétition. »



Certaines entreprises présentement fermées pourraient ne jamais rouvrir en raison de cette concurrence déloyale.

« Je suis chanceux, ça fait longtemps que je suis en affaires. J'ai quand même un coussin, mais cette marge de manœuvre sera partie. On va revenir en arrière. J'ai des amis en affaires qui sont ouverts depuis seulement quelques années et qui vont fermer. Ça me brise le coeur. »

-Jacques Gagné