La COVID-19 fait 10 nouveaux décès au Québec

La COVID-19 a fait 10 nouveaux décès hier au Québec, pour un total 18. La province compte maintenant 2021 cas de coronavirus, une augmentation de 392. 29 personnes sont maintenant guéries du coronavirus.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault demande aux citoyens de ne pas se rendre en Estrie ou à Montréal, les deux régions les plus affectées, si ce n'est pas nécessaire.

« Tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal et en Estrie, ne faites pas exprès pour y aller. Allez-y seulement si c'est absolument nécessaire. On n'est pas à l'étape de fermer ces régions, mais ne faisons pas exprès. »

Si vous avez envie de profitez du beau temps ce week-end, c'est possible en autant que vous respecter les consignes de distanciation sociale et d'être en santé.

De son côté, le fédéral renforce son aide aux PME et aux entrepreneurs affectés par la crise de la COVID-19. Ottawa subventionnera désormais 75% du salaire des employés mis à pied. La mesure est rétroactive au 15 mars dernier.

« Ça veut dire que les employés continueront d'être payés même si l'entreprise pour laquelle ils travaillent a dû ralentir ou arrêter ses activités à cause de la COVID-19. On aide les employeurs à garder leurs employés pour soutenir les travailleurs et favoriser la reprise de l'économie. »

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada