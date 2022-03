La COVID-19 fait une 69e victime depuis décembre

L'Abitibi-Témiscamingue recense un 69e décès lié au coronavirus depuis décembre. Depuis le début de la pandémie, 82 personnes ont perdu la vie chez nous.

Une légère hausse de trois hospitalisations est constatée. 41 lits sont occupés dans nos centres hospitaliers.

Dans les dernières heures, 86 nouvelles infections ont été détectées sur 183 tests réalisés en laboratoire. C'est un taux de positivité de 24%.

« L'augmentation des cas qu'on voit actuellement est la même chose qu'on voit dans certains pays en Europe qui ont aussi diminué certaines mesures dans les derniers mois. Normalement, il y a tout le temps quelques semaines d'écart entre l'Europe et ici. Ce n'est pas surprenant. On pouvait s'y attendre, mais ça vaut la peine de demeurer prudent cette semaine parce qu'il y a le fameux variant BA.2. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un peu plus difficile d'avoir les statistiques pour vous donner un chiffre exact, mais on sait que ce BA.2 est très contagieux. »

- Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la Santé publique