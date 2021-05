La création d'un comité interministériel se fait attendre

Le Syndicat interprofessionnel en Soins de Santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) est toujours sans nouvelle de Québec.

L'organisation a réclamé en novembre dernier la création d'un comité interministériel et intersectoriel qui réunirait à la même table le ministère de la Santé, de la Famille, des Affaires municipales de l'Éducation et de l'Immigration afin de favoriser l'embauche de personnel.

La crise de main-d'oeuvre sévit toujours dans la région, si bien que les services en obstétrique à Ville-Marie et les chirurgies non urgentes à Rouyn-Noranda sont suspendus à l'heure actuelle pour une durée de quatre semaines.

« De notre côté, on n'a pas eu de suivi. Il semblerait qu'il y aurait des discussions, mais ce n'est pas encore indiqué à notre niveau. En ce moment, ce qui est le plus aberrant, c'est qu'on a des infirmières qui sont en retour de congé de maternité et qui seraient prêtes à travailler, mais elles n'ont pas de garderie. On a de la main-d'oeuvre qui ne peut pas travailler. C'est pour ça qu'on a besoin d'un comité intersectoriel et interministériel, pour aborder des solutions. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT