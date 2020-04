La crue printanière 2020 plus longue que la moyenne

La crue printanière 2020 sera un peu plus longue que la moyenne en Abitibi-Témiscamingue. Selon Hydro-Québec, il y a eu quelques crues comme celle dont on s'apprête à vivre lors des 10 dernières années.

Cependant, excellente nouvelle pour ceux et celles qui ont durement été touchés l'an passé. Il serait surprenant de vivre un événement aussi gros que 2019. C'est donc dire qu'Hydro-Québec s'attend à une crue printanière moins importante cette année.

« Ce serait surprenant de vivre un événement aussi gros que l'année passée. Il y a moins de neige au sol et la fonte est déjà commencée. On ne voit pas de grand système météo important. C'est rassurant. C'est sur qu'il est encore tôt pour dire si tout va bien aller. Pour le moment, ça se déroule comme une crue typique. Ce sont de très bonnes nouvelles sachant en plus les enjeux qu'on a avec la COVID-19 cette année. »

-Pierre-Marc Rondeau, Ingénieur hydraulique chez Hydro Québec