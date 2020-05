La CSRN revoit sa remise des diplômes

La crise sanitaire a forcé la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) à revoir sa façon de souligner la réussite scolaire de ses étudiants.

Accompagnés de leur famille, les finissants de l'école D'Iberville et La Source pourront récupérer leur diplôme depuis leur véhicule afin de respecter les mesures hygiéniques. Le 13 et 20 juin, ils seront invités à se rendre en voiture à trois stations d'activités pour notamment recevoir des souvenirs de leur parcours scolaire.

« Dans les circonstances, c'est la solution idéale. On est bien conscient que ce n'est peut-être pas le bal des finissants qu'avaient aspiré nos finissants. Par contre, on est heureux d'offrir quelque chose. C'est un événement important. Avec les consignes de la Santé publique, c'était la formule possible à offrir à nos élèves. »

-Sophie Bourdon est Technicienne en loisirs à l'école La Source