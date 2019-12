La députée Catherine Fournier jase de souveraineté dans la région

La députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, était de passage en Abitibi-Témiscamingue pour jaser de souveraineté. La plus jeune députée à l'Assemblée nationale a tenu une soirée de discussions afin de connaitre le point de vue des gens d'ici sur la question de l'indépendance, mais aussi pour lancer son deuxième livre, oeuvre qui traite du mouvement souverainiste.

Catherine Fournier croit qu'il est possible de rallier les jeunes à l'indépendance comme ils ont fait avec l'environnement.

La séparation du Québec pourrait finir par arriver, croit Catherine Fournier, selon ce qui ressort des discussions qu'elle tient avec plusieurs citoyens en province.

« Je pense que le désir d'indépendance du Québec est un désir qui est en dormance. Lorsqu'on pose la question dans les sondages d'opinion, est-ce que vous seriez en faveur de l'indépendance du Québec, bon an mal an, on a toujours environ 35% des Québécois qui répondent oui. Je me dis que c'est encourageant parce que c'était somme toute le même appui qu'on retrouvait quelques mois avant le référendum de 1995 qui nous a amenés finalement aux portes de la victoire. »

-Catherine Fournier