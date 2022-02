Le restaurant Chez Morasse est désormais à vendre à Rouyn-Noranda. Christian Morasse, fils du fondateur Conrad, annonce que la famille Morasse quitte la restauration.

Christian Morasse se dit prêt pour la retraite ou une seconde carrière, pendant que sa fille, Florence, souhaite se lancer dans d'autres projets.

Étant à la croisée des chemins, deux options se présentaient à la famille, soit l'investissement de sommes importantes afin de renouveler le décor ou tout simplement passer le flambeau. C'est finalement la deuxième option qui a été choisie, une décision pleinement réfléchie.

Christian Morasse estime que l'achat de Chez Morasse est un très beau défi.

« Tout le monde le sait, c'est une entreprise très bien établie. Le positionnement est très bon maintenant et il le devient de plus en plus. Il n'y a aucun restaurant à Rouyn-Noranda qui est assis en avant d'une salle de spectacle et l'aréna Glencore qui présentent 40 shows de 2 000 personnes et plus par année. Personne n'est collé sur autant de scènes de spectacle en plein air comme la presqu'île. Personne en restauration n'est aussi proche de l'Agora des Arts qui sera un joyau à Rouyn-Noranda. »

- Christian Morasse, propriétaire du restaurant Chez Morasse