La fermeture de l'unité d'obstétrique de Ville-Marie prolongée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n'est toujours pas en mesure d'offrir à la population témiscamienne la possibilité de donner naissance à l'Hôpital de Ville-Marie.

Les services en obstétrique demeurent fermés jusqu'au 1er août, minimalement. Effectif depuis avril, la suspension de cette unité devait s'étaler que sur quatre semaines au départ.

C'est la pénurie de main-d'oeuvre qui force le CISSS-AT à revoir ses priorités et l'organisation de ses services.

Il n'y a pas qu'à Ville-Marie où le manque de personnel se fait ressentir. À La Sarre et à Amos, le nombre de lits disponibles est limité. À Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, les chirurgies non urgentes sont mises de côté.