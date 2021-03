La Fonderie Horne réduit de 47% ses émissions d'arsenic

Pour l'année 2020, la Fonderie Horne a diminué de 47% en moyenne ses émissions d'arsenic dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda, soit une concentration de 69 nanogrammes par mètre cube à la station légale.

L'entreprise atteint donc son objectif de réduire ses émissions sous les 100 ng/m3 à la limite de la propriété.

C'est le fruit de cinq projets mis sur pied dans les dernières années par la Fonderie Horne dans le cadre de la deuxième attestation d'assainissement délivrée par le ministère de l'Environnement.

La moyenne provinciale de 3 ng/m3 est connue de tous, mais selon la Fonderie Horne, c'est irréaliste de penser qu'elle sera atteinte à court ou moyen terme.

« On vise le plus bas possible. On met tous les efforts et on développe des projets innovants. De dire aujourd'hui si on peut atteindre le 3 ng/m3 et quand, on ne peut pas malheureusement. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les efforts n'arrêtent pas. »

- Marie-Élise Viger, surintendante environnement à la Fonderie Horne