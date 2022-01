La Grande Séduction d'Abitibi-Ouest vise les 750 000$

Le jour du lancement de sa campagne de financement, le comité derrière l'initiative La Grande Séduction en Abitibi-Ouest revoit à la hausse son objectif monétaire. Il grimpe de 500 000$ à 750 000$ et la durée de vie du projet passe de deux ans à quatre ans.

C'est dû à de nombreux entrepreneurs et entreprises qui ont décidé dans les dernières semaines d’augmenter leur contribution au projet. 611 000$ ont déjà été amassés.

Cette initiative vise le recrutement d'une soixantaine de médecins, spécialistes et infirmières, avec la pénurie de main-d’oeuvre. Des sommes serviront également à la rétention des professionnels de la santé.

« Une grande séduction, c'est capable de faire beaucoup. C'est certainement capable de changer le cours de l'histoire pour nos soins de santé. C'est capable de nous rassembler vers un objectif commun. Je peux vous dire que de l'argent et des mercis, on en a vue et reçu beaucoup plus que prévu. »

- Sylvain Trudel, président du comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest