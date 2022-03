La Grande séduction recrute cinq infirmières à La Sarre

L'opération Grande séduction porte ses fruits en Abitibi-Ouest. Le comité a réussi à embaucher cinq premières infirmières au centre hospitalier de La Sarre.

Trois finissantes du Cégep sont déjà en poste, ayant tout juste complété leur stage de cinq semaines. Une infirmière praticienne se greffera à l'équipe en juillet et une infirmière française est également attendue un peu plus tard dans l'année puisqu'elle doit d'abord finaliser ses papiers d'immigration.

Elles recevront des incitatifs financiers, comme le veut la campagne. Depuis plusieurs mois maintenant, par faute de main-d'oeuvre, la moitié des lits à l'Hôpital de La Sarre sont fermés par le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

« On est heureux et soulagé. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On le dit depuis le départ. Ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Ça va prendre des années. La population est soulagée. On est en discussions avec six autres candidates sérieuses, dont des finissantes à Rouyn-Noranda. »

- Sylvain Trudel, président du comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest