«La LHJMQ a pris la bonne décision» -Mario Pouliot

Les Huskies de Rouyn-Noranda estiment que la LHJMQ a pris la bonne décision de mettre sur pause les activités en sol québécois pour deux semaines.

Tous les matchs des clubs de la division Est et Ouest sont reportés. L'action pourrait reprendre le 29 octobre, si la situation pandémique le permet.

« La santé et la sécurité des joueurs, du personnel, des familles d'accueil et des professeurs sont plus importantes. On va continuer à faire des entraînements sur la glace et hors glace. Si on a des joueurs en retard au niveau académique, on va se servir de ce temps pour faire du rattrapage. On va aussi faire un plan pour travailler les habiletés individuelles. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda