La meute compte poursuivre sa lancée

Les Huskies voudront allonger leur séquence de succès ce soir, quand le Drakkar de Baie-Comeau va passer par Rouyn-Noranda.

La meute a récolté au moins un point de classement dans huit matchs de suite.

L'attaquant de 19 ans, Charles-Édouard Drouin, voudra poursuivre sur sa belle lancée, lui qui a été blanchi de la feuille de pointage a seulement une reprise lors du mois de novembre.

« Ce n'est pas une équipe que l'on connait beaucoup. Par contre, on est conscient que le Drakkar est une équipe qui travaille fort. Ils ont une bonne éthique de travail, sont physiques et jouent hard. On a regardé comment utiliser nos forces contre eux. On va être prêt. »

- Charles-Édouard Drouin, attaquant des Huskies