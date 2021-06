La meute fin prête à mordre dans un repêchage hors de l'ordinaire

Les Huskies de Rouyn-Noranda sont fin prêts à attaquer le prochain encan midget de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui se tiendra en ligne vendredi et samedi.

Ce sera une année hors de l'ordinaire, alors que peu de joueurs, devant l'absence d'une saison en raison de la crise sanitaire, ont eu la chance de jouer et démontrer leur talent aux recruteurs. Heureusement, toutes les organisations du circuit Courteau sont dans le même bateau.

La meute détient un choix de première et deuxième ronde. Elle devrait aussi parler à sept reprises lors de la troisième et quatrième ronde.

« Ça va être un draft spécial. Tout le monde le sait. Ce n'est pas une année où on a eu beaucoup de visionnements. Il va falloir utiliser tous nos contacts. Notre équipe de recruteurs a toujours été reconnue comme compétente et travaillante. Ils font de l'excellent boulot. On est confortable avec les listes qu'on a. »

Dominic Charette, LHJMQ - Dyllan Gill a été sélectionné en première ronde, 20e au total, par les Huskies, lors de l'encan de 2020.

Chez les Huskies, la promotion de Marc-André Bourdon, de recruteur-chef à directeur général, aurait pu venir court-circuiter la stratégie et les plans à l'approche de ce repêchage. Le principal intéressé assure toutefois que ce n'est pas le cas et que les décisions seront prises dans l'harmonie avec Yannick Gaucher, nouvellement recruteur-chef de l'équipe.

« Yannick et moi, on s'est parlé beaucoup. C'est un ami quand même assez proche. Ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. J'ai fait 70% de la job et Yannick a pris le relais lorsque j'étais à Rouyn. Maintenant, on travaille vraiment ensemble. On va prendre ensemble. Avec nos deux idées et celles de nos recruteurs, on en vient à un tout. »

- Marc-André Bourdon