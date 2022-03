La meute récolte deux points sur une possibilité de quatre

Les Huskies ajoutent deux points de classement au terme d'une fin de semaine à Drummondville et Victoriaville.

Samedi, contre les Voltigeurs, Rouyn-Noranda a perdu 5 à 3. Le but gagnant a été inscrit en fin de match alors que la meute était en avantage numérique.

« On a fait quelques erreurs qui nous ont encore fait mal. Le message pour s'améliorer, c'est la constance. C'est une chose avec une jeune équipe. Quand on fait des erreurs et on n'est pas en mesure de faire les jeux simples, ça nous fait mal. On apprend de ça. »

- Brad Yetman, pilote des Huskies