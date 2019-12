La meute s'incline face à l'une des meilleures formations de la ligue

Les Huskies échappent le premier duel les opposants à l'Océanic cette semaine, 2 à 1, à la maison. La meute aurait très bien pu battre l'une des meilleures formations du circuit Courteau sans deux piliers à la défense, Justin Bergeron et Samuel Régis.

Toutefois, au final, c'est le manque d'opportunisme qui aura couté le match.

« Je pense qu'on a joué un très bon match. Nous avons eu nos chances et ils ont eu les leurs. Nous avons peut-être moins capitalisé qu'eux. L'avantage numérique a peut-être aussi fait défaut. En général, on est satisfait. On savait à quoi s'attendre. On savait aussi qu'ils avaient un bon premier trio l'autre côté. Ils ont livré la marchandise. »

-Alex Beaucage, attaquant des Huskies