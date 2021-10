La mise en marché au cœur des préoccupations des agriculteurs

Bien des enjeux préoccupent nos agriculteurs régionaux. Au cœur des inquiétudes, il y a l'enclavement des producteurs en raison des 166 ponts présentement en limitation de charge dans la région.

Pour éviter notamment des faillites, l'UPA souhaiterait qu'une table provinciale et un comité régional comprenant le ministère de Transports (MTQ) soient mis sur pied.

Le reboisement des terres en friche plutôt que de favoriser la remise en production tracasse aussi les agriculteurs locaux. Un autre point crucial, c'est la mise en marché.

« Il faut plus d'espace sur les tablettes. Il doit y avoir des discussions avec les grandes chaînes. Souvent, c'est une chasse gardée. Au Québec, tu as deux ou trois grandes chaînes qui contrôlent. C'est là que ça devient difficile d'avoir de l'espace pour nos produits de chez nous. Ça ne marche pas. Un moment donné, il va falloir que la logique des grands décideurs change. Pour le bois, c'est pareil. Chez nous, il est fait à la Scierie Landrienne. Ils le mettent dans la van et ils l'envoient à Montréal pour le ramener dans un marché de La Sarre. Calvasse. »

- Pascal Rheault, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) en Abitibi-Témiscamingue