La mobilisation contre les heures supplémentaires jugée illégale

Les membres du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) se doivent toujours de faire du temps supplémentaire, même s'ils ont voté à l'unanime pour cesser d'en effectuer.

Du 25 mai au 1er juin était prévue la fin du temps supplémentaire, une décision musclée qui avait pour but de mettre en lumière la pénurie de main-d'oeuvre et de presser le gouvernement du Québec à agir.

Cependant, ce moyen de pression tombe à l'eau puisqu'il est jugé illégal par le Tribunal administratif du travail. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la région a placé une demande d'intervention pour que les professionnels, épuisés et surchargés selon le Syndicat, exécutent tout de même leur quart de travail.

Le président de la FIQ-SISSAT nous a livré ses commentaires quelques heures avant la décision du Tribunal administratif du travail.

« La pression, elle devait être sur le gouvernement. On est en train de travailler sur des mesures spéciales d'attraction et de rétention en région. Pendant les travaux, on continue à en demander toujours plus aux professionnels en soins sur place. Celles-ci ont décidé de prendre une semaine de pause et de mettre vraiment la pression sur le gouvernement pour qu'il se rende compte à quel point elles sont indispensables et à quel point elles en font toujours plus de semaine en semaine. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT