La MRC d'Abitibi finaliste pour le prix Ulrick-Chérubin

La MRC d'Abitibi est finaliste pour le premier prix Ulrick-Chérubin, un honneur remis par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Ce prix qui porte le nom de l'ancien maire d'Amos a pour objectif de mettre en valeur les bonnes pratiques des municipalités et organismes à but non lucratif en matière d'accueil, d'inclusion et d'intégration des personnes immigrantes.

Dans les dernières années, la MRC n'a pas chômé, déployant différentes initiatives, dont son plan d'action 2022-2024 et une campagne de sensibilisation quant à l'inclusion des immigrants. Le lauréat sera connu à la fin du mois lors de l'Assemblée des MRC à Québec.

Dans un deuxième temps, la MRC injecte une enveloppe de 150 000$ dans son tourisme. Cette enveloppe soutiendra 11 projets, notamment ceux du Refuge Pageau et du Mont-Vidéo.

Avec ces sommes, la Miellerie la Grande Ourse pour réalisera la deuxième phase de sa salle multi-usage en plus d'améliorer son safari apicole. Pour sa part, la municipalité de La Corne investira cette aide monétaire dans la location de vélos de montagne et à pneus surdimensionnés.