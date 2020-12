La MRC d'Abitibi-Ouest travaille sur sa politique familiale

La MRC d'Abitibi-Ouest souhaite mettre à jour sa politique familiale et des aînés, en forme!

Échue depuis 2018, cette politique a pour but de permettre aux aînés de demeurer actifs et de favoriser l'attraction et la rétention des familles.

« L'intention était de le faire beaucoup plus tôt, mais la pandémie a fait en sorte qu'il a fallu retarder certaines choses. Il y a aussi, des fois, un arrimage avec des financements qui nous permettent de remettre à jour ces politiques-là. » - Éric Fournier, directeur du Service de développement de la MRC d'Abitibi-Ouest

La MRC aimerait tenir compte des commentaires des citoyens pour l'actualiser. C'est pour cette raison qu'un sondage téléphonique sera mené auprès de 1000 citoyens du territoire âgé de plus de 18 ans. Ce sera encadré par la firme Léger.

À terme, la consultation devrait permettre de cerner les besoins des familles et aînés en matière de transport et mobilité, de sécurité, d'inclusion et participation sociale, de loisirs et de santé et services sociaux, entre autres.