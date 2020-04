La MRCVO en total désaccord avec le projet de loi 37

La MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) demande l'abolition du projet de loi 37. Québec souhaite instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastrucures technologiques.

Ça veut dire que le gouvernement aimerait centraliser les achats vers Québec.

Les préfets jugent donc insensé que la CAQ veuille adopter ce projet de loi, alors que depuis le début de la crise sanitaire, le premier ministre, François Legault, martèle qu'il est important de soutenir les PME régionales en achetant localement.

« On voit encore plus l'importance de nos commerces de proximité pour des services en fourniture de toute sorte. Centraliser le tout à Québec via une centrale, de faire des économies supposément d'échelle, vient impacter. On croit beaucoup plus aider le gouvernement au niveau des dépenses et des entrées d'argent. »

-Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or