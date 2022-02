La multinationale Costco lorgnerait la Ville de Rouyn-Noranda

La multinationale Costco songerait à s'implanter à Rouyn-Noranda. Selon Radio-Canada, le magasin à grande surface aurait entamé des démarches dans la dernière année, notamment auprès d'un propriétaire de terrains.

À la Ville de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire ignore la provenance de cette rumeur, mais elle assure qu'aucun projet n'est confirmé à l'heure actuelle. La mairesse l'adet, l'implantation d'un Coscto à Rouyn-Noranda serait majeure pour le développement, l'économie et l'attraction locale.

« On veut développer. On est en pleine effervescence à Rouyn-Noranda. On veut dérouler le tapis rouge autant pour les entreprises d'ici que pour attirer les entreprises d'ailleurs. Bien que les avis peuvent être partagés, l'établissement d'un Coscto devient un pôle d'attraction d'importance. À Drummondville, je lisais que plus de 60% de la clientèle n'est pas de Drummondville. Ça attire des gens d'un peu partout. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda