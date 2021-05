La nature au cœur de la campagne touristique régionale

Dans l'espoir de relancer son industrie, Tourisme Abitibi-Témiscamingue lance sa campagne de promotion pour la saison estivale.

Se retrouvera au coeur de cette campagne web la nature, présente dans l'ensemble des cinq MRC de la région. C'est avec le thème «Gâtée par la nature» que l'organisme présentera son aspect dynamique, rebelle, passionné et bouillonnant.

Au niveau pandémique, les mesures sanitaires, qui sont appelées à évoluer, seront respectées grâce à deux phases de déploiement.

Les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue seront d'abord appelés à visiter les attraits régionaux. Si la crise sanitaire le permet, les actions de cette campagne cibleront dans un second temps les gens d'ailleurs au Québec ainsi que les francophones qui résident dans le Nord-Est ontarien.

« Les conditions de succès pour cette campagne sont de demeurer flexible. On l'a vu dans la dernière année. Il faut être capable de manoeuvrer et changer des choses. La situation pandémique nous amène à ça. On va être vigilant. »

- Martin Poitras, directeur marketing de Tourisme Abitibi-Témiscamingue