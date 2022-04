La pandémie est inquiétante en Abitibi-Témiscamingue

La Santé publique est très inquiète de la recrudescence de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.

Sans avoir le portrait juste et les statistiques, la Santé publique sait que le variant BA.2 est bel et bien présent régionalement et contribue à cette transmission.

Jusqu'à 49 hospitalisations simultanément ont été dénombrées chez nous. C'est un nombre inégalé depuis le début de la pandémie. Présentement, 45 personnes sont hospitalisées.

Ce qui tourmente surtout la Santé publique, ce sont les 200 employés du réseau de la santé qui sont absents quotidiennement dans les centres hospitaliers de la région. Il s'agit là encore une fois d'un sommet historique régionalement depuis mars 2020.

« Le message important, c'est qu'on a une responsabilité citoyenne, individuelle et collectivement, pour être capable de limiter la transmission en région et faire en sorte qu'on soit capable au sein du réseau d'avoir moins d'employés et médecins absents et également moins d'hospitalisations et donc être capable de poursuivre l'ensemble de nos services à la population. On y est arrivé dans les vagues précédentes. » - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Dans la dernière journée, 87 nouveaux cas ont été détectés en laboratoire dans la dernière journée en Abitibi-Témiscamingue.