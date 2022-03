La pandémie est loin d'être derrière nous régionalement

Après un essoufflement observé suite à la pause des Fêtes, la cinquième vague a un regain d'énergie en Abitibi-Témiscamingue.

La Santé publique remarque dans notre région une hausse marquée du nombre de cas de coronavirus et d'hospitalisations, mais aussi la présence d'un nouveau variant. Le CISSS anticipe que cette augmentation se poursuivra également dans les prochains jours et prochaines semaines.

Non seulement cette hausse des nouvelles infections et hospitalisations est significative, mais elle est aussi très rapide. Au total dans la région, 31 personnes sont hospitalisées et 17 éclosions actives sont dénombrées.

« Si on se réfère à la semaine dernière, on a eu une journée où on avait que 15 hospitalisations liées à la COVID-19. Tout ça pour dire que la pandémie n'est pas finie. La responsabilité de chaque citoyen va être primordiale pour éviter ou limiter de façon très rapide cette transmission. » - Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

150 employés du réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue s'absentent tous les jours en raison de la COVID-19. La capacité à offrir des services en soins à la population est automatiquement impactée.

Malgré tout, la volonté de Québec est toujours de maintenir les assouplissements des mesures sanitaires.