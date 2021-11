La pandémie s'intensifie en Abitibi-Témiscamingue 

L'Abitibi-Témiscamingue est en pleine recrudescence des cas de COVID-19. Depuis lundi, 18 cas ont été confirmés, comparativement à 10 la semaine dernière.

5 personnes ont testé positif dans la dernière journée et qui plus est, depuis ce matin (jeudi), 13 autres citoyens ont aussi contracté le coronavirus.

Le nombre de cas actif dans la région est de 43, dont 37 sont situés dans la MRC de Témiscamingue.

« Un élément qui pourrait expliquer est la proximité avec l'Ontario. Ce ne sont pas toujours les mêmes mesures qui sont appliquées. Une autre chose est que depuis le début de la pandémie, c'est un endroit qui n'a pas été beaucoup touché. Il y en a qui ont probablement sous-estimé les risques. Si pas vacciné, tu es beaucoup plus vulnérable. » - Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique

La Santé publique invite la population à limiter les contacts sociaux en plus de reporter ou annuler les activités non essentielles, dans le but de freiner cette transmission. Le port du masque risque également de devoir être de nouveau obligatoire dans les entreprises.