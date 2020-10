La pandémie se stabilise dans la région

La pandémie de COVID-19 se stabilise dans la région. Pour une deuxième journée consécutive, aucun cas de coronavirus n'a été répertorié en Abitibi-Témiscamingue.

243 personnes ont contracté la maladie depuis la pandémie et 54 depuis le début de la deuxième vague. Il y a présentement 19 cas actifs dans la région. On en dénombre neuf dans la MRC de la Vallée-de-l'Or et huit à Rouyn-Noranda. La MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest se partagent les deux autres.

Par ailleurs, ce n'est pas toujours facile de garder le moral avec la pandémie. Un Canadien sur 4 dit que son niveau de stress a augmenté par rapport au printemps dernier selon un sondage Léger en collaboration avec l'Association d'études canadiennes. Nos principales sources d'inquiétudes sont la durée de la pandémie, l'isolement social et la santé de nos proches.