La pénurie de main-d'oeuvre, la priorité de David Lecours

David Lecours devra piloter plusieurs dossiers lors des prochains mois. Celui qui succède à Jean-Claude Loranger à titre de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) fait de la pénurie de main-d'oeuvre sa priorité.

David Lecours assure aussi vouloir poursuivre le travail dans le dossier Nav Canada.

De son côté, Rouyn-Noranda espère pouvoir collaborer à nouveau avec la CCIRN.

« On est heureux de la nomination de M. Lecours. On lui souhaite tout le succès mérité. On tient aussi à féliciter et remercier Jean-Claude Loranger pour toutes ses années d'implications. Nous avons des appuis dans plusieurs dossiers. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda