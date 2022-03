La pénurie de personnel cause une pénurie d'essence

Depuis quelques semaines maintenant, un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, des automobilistes se butent à des stations-service sans essence la fin de semaine et parfois même la semaine.

Chez Petro-Canada, il arrive souvent que les réservoirs soient vides d'ordinaire et de super. C'est un phénomène qui n'est aucunement lié avec le conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, mais bien en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

La problématique n'est pas l'approvisionnement, mais plutôt la distribution. Ce sont les transporteurs qui ne peuvent pas assurer la livraison la fin de semaine en raison d'un manque de personnel.

« Quand on manque d'ordinaire, le client est avantagé. On met le super au prix de l'ordinaire pour justement ne pas nuire à nos ventes et à la satisfaction de nos invités. Par contre, quand on manque de super, c'est un peu plus difficile. C'est sûr que ça occasionne des mécontentements. Ce n'est pas plus agréable pour nous d'ailleurs. Notre transporteur fait son possible pour trouver des solutions. »

- Audrey Lapointe, directrice générale des Pétroles Alcasyna