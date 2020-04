La population régionale adhère aux contrôles routiers

Une semaine depuis leur création, la population régionale collabore aux différents contrôles routiers érigés en Abitibi-Témiscamingue.

La population locale est somme toute respectueuse à l'égard des policiers lorsque vient le temps de franchir ces barrages.

Ils ont pour but de limiter les déplacements afin d'éviter toute propagation du virus entre les différentes régions en province.

« Le pouls qu'on a des différents points de blocage présentement est que la majorité des automobilistes se conforment aux mesures mises en place. Les gens sont courtois et polis. Ils remercient même les policiers. On veut profiter de l'occasion pour vous remercier. On vous invite à continuer dans cette lignée. »

-Jean-Raphaël Drolet, sergent de la Sûreté du Québec