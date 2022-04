La preuve contre Sylvie Rochon est incomplète

Le dossier judiciaire de la Rouynorandienne Sylvie Rochon est de nouveau reporté puisque la Défense n'a pas en main l'entièreté de la preuve.

La femme âgée de 51 ans est accusée de meurtre au deuxième degré. Denise Rochon, la soeur de Sylvie Rochon, a perdu la vie en janvier dernier à la suite d'une altercation.

Me Vincent Paquet représente l'accusée, alors que Me Andrée-Anne Gagnon est la procureur de la Couronne. La cause reviendra devant le tribunal en juin.