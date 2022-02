La reconstruction du pavillon Victor-Cormier attendue d'ici deux ans

À La Sarre, le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi démarre le processus d'appel d'offres, dans l'espoir de reconstruire le pavillon Victor-Cormier de l'école de l'Envol.

Dans la soirée du 15 novembre 2019, la structure du bâtiment a été durement touchée par un incendie, à un point tel où des experts ont recommandé sa destruction.

Cette nouvelle école contiendra six classes primaires et deux classes préscolaires/maternelles et se situera au coin de la 12e Avenue et de la Rue Pagé.

« On double la superficie de la cour d'école. Ce sera bien. La communauté pourra se servir de ce parc communautaire. On relocalise la patinoire et il va y avoir des jeux. Avec la nouvelle construction sur deux étages et l'agrandissement du gymnase, ça nous prenait une surface plus grande. Notre préoccupation était vraiment d'avoir de la place pour que les jeunes puissent bouger. » - Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

La fenêtre d'appel d'offres se fermera dans moins d'un mois. Le chantier pourrait donc s'entamer en avril prochain avec une possible concrétisation du projet en décembre 2023. Cependant, devant l'imprévisibilité de la main-d'oeuvre et des matériaux, l'établissement d'enseignement s'attend plutôt à une livraison à l'hiver 2024.

Financée par le gouvernement du Québec, la reconstruction de Victor-Cormier est évaluée à 17 M$. Depuis l'incendie, les élèves du pavillon Victor-Cormier fréquentent l'autre pavillon de l'école de l'Envol, soit le pavillon de l'Académie.